Cremonese-Ternana, Breda: «Anche loro hanno perso partite che sembrava non potessero perdere»

Domani alle 14 la Ternana farà visita alla Cremonese in occasione della 33esima giornata di Serie B. Il tecnico Roberto Breda ha parlato in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole – raccolte da TuttoMercatoWeb.com – sulla sfida contro i grigiorossi:

«La gara contro il Modena l’accomuno a quella d’andata contro il Pisa quando nella ripresa abbiamo fatto una fatica enorme dal punto di vista emotivo. Non è andata come volevamo, ma contro la Cremonese sarà tutta un’altra storia. Incontriamo una squadra più forte e completa, ma anche loro hanno perso partite che sembrava non potessero perdere. Per fare risultato dobbiamo fare una partita impressionante. Il cambio modulo è un’opportunità da valutare quando non ci sono alternative, dobbiamo essere bravi a capire i momento e se le cose che facciamo vanno bene o no. Non so se riusciamo in questo momento a operare un cambio radicale.

Falletti? Con me ha fatto cose importanti e sono legato a lui affettivamente. Le alternative che però possono mettere in campo sono molteplici. La Cremonese è una squadra che partecipa all’azione offensiva con tanti giocatori e quando gioca Vazquez è lui che si va a cercare gli spazi. Queste sono partite in cui andare oltre le difficoltà e in cui devi avere la voglia di misurarti con chi è più bravo. Sono molto forti, ma è un’opportunità per fare punti».