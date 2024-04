Sampdoria-Sudtirol, Pirlo: «Dovremo giocare meglio a livello tecnico rispetto a Palermo»

Domani alle 14 la Sampdoria giocherà in casa contro il Sudtirol. Andrea Pirlo è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match della 33esima giornata di Serie B. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni riprese da SampNews24.com:

«L’ambiente è sorridente ma non c’è nulla di cui essere contenti se non si arriva al risultato finale. Mancano un po’ di partite. Ogni gara è fondamentale se vogliamo raggiungere l’obiettivo. Sappiamo che ci sono tanti scontri diretti in questo periodo. Domani sarà una partita difficile. Il Sudtirol ha sempre fatto bene soprattutto fuori casa contro le squadre forti fuori casa. Col nuovo allenatore ha anche cambiato atteggiamento. Avevamo fatto una partita discreta sul piano tecnico all’andata. Poi ci furono delle disattenzioni che ci costarono la partita. Non dobbiamo più pensare a quello che è stato, ma a quel che sarà. I punti in palio sono pesanti in questo momento. Una partita in cui dovremo giocare meglio a livello tecnico rispetto a Palermo, dove abbiamo sbagliato spesso l’ultima scelta, l’ultimo passaggio. Dovremo essere bravi a non sbagliare, dovremo essere più lucidi. Sesto posto? Più alto arrivi e più hai la possibilità di giocarti queste partite in casa. Non siamo ancora dentro. La prima cosa è entrare nei play off. Ora l’obiettivo è entrare in questo gruppo».