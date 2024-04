Padova, Kirwan: «Due anni fa bella cavalcata, ma a Palermo c’è stato l’epilogo che tutti sappiamo»

Negli ultimi giorni il Padova ha esonerato Vincenzo Torrente per affidare, nuovamente, la panchina a Massimo Oddo. Ai microfoni de “Il Gazzettino” Nico Kirwan, giocatore della squadra biancoscudata, ha rilasciato delle parole sull’ex tecnico del Pescara. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com:

«Due anni fa avevamo fatto una bella cavalcata, mangiando tanti punti al Südtirol, e poi c’è stato l’epilogo a Palermo che tutti sappiamo. So già come lavora e adesso tutti dobbiamo entrare in quello che vuole e concentrarci ad applicarlo sul campo. Non ci aspettavamo l’esonero perché abbiamo fatto tanti punti, anche se non è arrivata la Coppa Italia e il Mantova ha fatto il campionato che sappiamo, ma la società ha deciso di cambiare. Ringrazio mister Torrente per questo anno e mezzo e ora dobbiamo prepararci per questa nuova fase di campionato».