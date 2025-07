Frosinone, UFFICIALE: Massimiliano Alvini è il nuovo allenatore

Massimiliano Alvini è il nuovo tecnico del Frosinone. L’annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram del club ciociaro, che ha così ufficializzato l’arrivo dell’allenatore toscano sulla panchina della Prima Squadra.

La nomina di Alvini è arrivata subito dopo la risoluzione consensuale del contratto che lo legava al Cosenza. Questo il comunicato ufficiale del club calabrese:

“Il Cosenza Calcio comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale in essere con il signor Massimiliano Alvini che da oggi non è più l’allenatore della prima squadra. La Società ringrazia il mister ed il suo Staff, per l’attività professionale svolta e augura le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere”.