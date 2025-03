Frosinone, l’ex rosa Bettella: «Siamo molto contenti di quello che stiamo facendo»

Il difensore del Frosinone, Davide Bettella, ha rilasciato un’intervista a Extra TV, soffermandosi sul buon momento positivo che stanno attraversando i ciociari in ottica salvezza:

«Siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto. Era dal mese di settembre che non riuscivamo ad uscire dalla zona rossa della classifica. In queste due settimane di sosta per le nazionali, saremo già pronti in campo a lavorare per svolgere quello che ci chiede il mister. E saremo pronti per andare a Genova contro la Sampdoria, per fare la partita. Sono felice per la voglia mostrata da tutti i componenti della squadra, dal primo all’ultimo elemento della rosa, di voler uscire dal momento in cui ci troviamo».

«Il mister ed il suo staff – prosegue Bettalla – lavorano molto tatticamente sulla fase difensiva, ed è molto concentrato su ogni movimento di linea quando si gioca a quattro o di scalata. Abbiamo affrontato queste ultime partite, variando il modo di difenderci: da quattro a tre. Molto dipende anche dal momento e dalla squadra che si va ad affrontare. Il mister ha le sue idee, ed in ogni partita fin qui disputata penso che abbia avuto ogni accortezza sulla linea difensiva. Contiamo e lavoriamo molto sulla difesa, perché per salvarci dobbiamo avere una fase difensiva compatta. Siamo molto contenti di quello che stiamo facendo tutti quanti».