Frosinone, Alvini dopo il 2-2 con l’Empoli: «Punto importante, percorso straordinario»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
palermo frosinone 0-0 (93) alvini

Al termine del pareggio per 2-2 contro l’Empoli, il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini ha analizzato la gara in conferenza stampa, soffermandosi sulla prestazione della squadra, sugli aspetti da migliorare e sulle condizioni dei singoli.

Sulla partita

L’allenatore giallazzurro ha riconosciuto le difficoltà iniziali, sottolineando però il valore dell’avversario: «All’inizio non abbiamo fatto bene ma c’è da dare merito all’avversario che ci allungava tantissimo. Non abbiamo tenuto la linea alta, gli abbiamo concesso profondità. Ci sono demeriti nostri e merito dell’avversario. Io analizzo il risultato perché dobbiamo guardarlo, ma secondo me c’è stata una prestazione di tutto rispetto contro una squadra che ha del valore».

I risultati allo Stirpe

Alvini ha poi commentato il rendimento interno, rivendicando il percorso della squadra: «Abbiamo perso la partita con il Venezia immeritatamente. Oggi il pareggio lo accettiamo, è un risultato che ci può stare. Quando giochi in casa provi sempre a fare la partita, trovi squadre che hanno del valore, che vanno in profondità, ci sta che a volte perdi dei duelli. A me oggi il Frosinone è piaciuto, quando analizzo la partita devo analizzare chi abbiamo davanti. È un percorso straordinario quello di questa squadra. Per me è un punto molto importante quello di oggi».

Cosa è mancato

Sul piano tecnico e fisico, il tecnico ha spiegato dove la squadra può crescere: «Non siamo mancati sulla parte fisica perché abbiamo corso, secondo me abbiamo i migliori preparatori atletici d’Italia. Soffriamo un po’ di fisicità. Concediamo qualche centimetro, qualche chilo in più in mezzo al campo e lì possiamo aver fatto più fatica. Però ripeto, del risultato e della prestazione fatta, al netto di alcuni errori, sono contento».

Le condizioni di Monterisi

Preoccupazione per l’infortunio del difensore: «Si è fatto male, sennò il secondo gol non lo prendevamo. Stavamo per fare il cambio, si è sacrificato nella corsa e si è rotto. Speriamo non sia nulla di grave».

Recupero e fiducia

Guardando al prossimo futuro, Alvini ha ribadito la necessità di continuare a lavorare: «Abbiamo bisogno di lavorare e recuperare come tutte le squadre, guardiamo avanti con estrema fiducia».

Su Gori

Aggiornamenti anche sul rientro di Gori: «Siamo vicini a portarlo in prima squadra, siamo contenti, è stato sfortunato ed è stato il nostro primo acquisto. Forse una decina di giorni e sarà con noi».

La condizione atletica

Infine, una valutazione complessiva sullo stato fisico della rosa: «Stiamo benissimo a parte un paio di problemi che abbiamo avuto. Abbiamo rischiato Monterisi perché anche Jacopo Gelli non era al massimo. Quando avevamo pensato di fare il cambio si è fatto male. La squadra sta bene e in queste ultime 15 partite lavorerà per regalare un sogno a questi tifosi».

Altre notizie

palermo empoli 3-2 (67) dionisi candela

Empoli, Dionisi dopo il 2-2 di Frosinone: «C’è rammarico. In quattro si giocano la A»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-20 221112

Serie B: il Frosinone pareggia 2-2 contro l’Empoli, Palermo a -5 dal secondo posto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Screenshot 2026-02-20 215012

Modena, Sottil verso la Juve Stabia: «Questo scontro diretto che ci deve caricare»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Screenshot 2026-02-20 212358

Serie B: Frosinone e Empoli vanno al riposo sul risultato di 1-1

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
ballardini avellino

Avellino, Ballardini si presenta: «Serve concretezza. In B decide l’episodio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Padova-Bari, Andreoletti: «Scontro diretto, vogliamo recuperare i punti dell’andata»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
file3 - 2026-02-20T135325.465

Ardemagni: «La promozione diretta se la giocano Frosinone, Venezia e Monza»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Venezia, Stroppa: «Vietato abbassare la guardia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
file2 - 2026-02-20T121925.347

Reggiana, Micai carica l’ambiente: «Uniti per raggiungere l’obiettivo minimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
masiello-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, Masiello per fermare Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Petagna

Petagna: «L’anno più nero della mia vita. Ci giochiamo la A negli scontri diretti in casa contro Palermo e Venezia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (8) gravina galassi

Gravina lancia la PGMOL italiana: rivoluzione arbitrale dal 2026-27

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo frosinone 0-0 (93) alvini

Frosinone, Alvini dopo il 2-2 con l’Empoli: «Punto importante, percorso straordinario»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
palermo empoli 3-2 (67) dionisi candela

Empoli, Dionisi dopo il 2-2 di Frosinone: «C’è rammarico. In quattro si giocano la A»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-20 223644

Serie A: il Sassuolo batte 3-0 il Verona. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Screenshot 2026-02-20 221112

Serie B: il Frosinone pareggia 2-2 contro l’Empoli, Palermo a -5 dal secondo posto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Trapani, Antonini: «Entro la fine del campionato riavremo gli 11 punti che ci hanno tolto»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026