Petardo vicino a Fulignati, attimi di paura allo Stirpe. Il Frosinone rischia

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
palermo empoli 3-2 (157) fulignati

Momenti di tensione nel corso del primo tempo di Frosinone-Empoli. Al 39’, dagli spalti dello stadio Benito Stirpe è stato lanciato un petardo che è esploso a pochi centimetri dal portiere dell’Empoli, Andrea Fulignati, costringendo l’arbitro Giuseppe Mucera della sezione di Palermo a interrompere immediatamente il gioco.

L’estremo difensore toscano, sorpreso dall’esplosione ravvicinata, è finito a terra portandosi le mani all’orecchio, visibilmente scosso per quanto accaduto. Per alcuni istanti lo stadio è rimasto con il fiato sospeso, mentre compagni e avversari si sono avvicinati per sincerarsi delle sue condizioni.

Fortunatamente, dopo qualche momento di apprensione, Fulignati si è rialzato senza apparenti conseguenze, facendo cenno di poter proseguire la gara ed evitando così anche l’intervento dello staff medico. Una decisione che ha consentito la ripresa del match dopo una breve sospensione.

Resta ora da valutare l’aspetto disciplinare dell’episodio. Sarà il Giudice Sportivo della Serie B a esaminare il referto arbitrale e a stabilire se vi saranno provvedimenti nei confronti del Frosinone in relazione a quanto accaduto sugli spalti.

