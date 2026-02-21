Empoli, Dionisi dopo il 2-2 di Frosinone: «C’è rammarico. In quattro si giocano la A»

Al termine del pareggio per 2-2 contro il Frosinone, l’allenatore dell’Empoli Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa analizzando la prestazione dei suoi, tra rammarico per le occasioni mancate e fiducia per il percorso in campionato.

Sul risultato

Dionisi non nasconde un pizzico di delusione per come si è sviluppata la gara, pur riconoscendo il valore del punto conquistato: «Forse all’inizio avremmo detto un punto guadagnato, per com’è andata la partita non dico due punti persi ma avremmo potuto fare più gol. Per com’è andato lo score c’è rammarico, non dico che sono due punti persi. Sicuramente torniamo a casa con rammarico e con più autostima».

Sulla prestazione

Il tecnico azzurro ha sottolineato come la squadra abbia interpretato correttamente il piano gara, pur pagando qualcosa in termini di lucidità nel finale: «L’abbiamo preparata così e interpretata bene. Alla fine avevamo la possibilità di fare ancora male ma forse non avevamo la lucidità. Abbiamo qualità, in alcune partite le esaltiamo in altre meno perché non abbiamo giocatori da uno contro uno. Avere gli spazi per noi è un vantaggio, sappiamo sfruttarli ma dobbiamo adeguarci a ogni partita. Peccato perché potevamo migliorare ancor di più la classifica».

La corsa alla Serie A

Spazio anche a una riflessione sul campionato e sulle favorite per la promozione: «Chi lo vincerà? Per valori individuali credo che ci sia il Venezia che è superiore a tutte, ed è prima per merito. Poi Monza e Palermo hanno valori individuali importanti. Poi le sorprese in B ci sono, non mi stupisce il Frosinone perché ha calciatori che si erano espressi solo in parte l’anno scorso. L’entusiasmo che stanno mettendo potrebbe portarli lontano. Di queste quattro, probabilmente tre andranno in Serie A».

Infine, l’obiettivo dell’Empoli resta chiaro e concreto: «Noi dobbiamo ritagliarci il nostro spazio di partita in partita, l’obiettivo è arrivare nella parte di sinistra. Il nostro obiettivo è arrivare il prima possibile a 48 punti».