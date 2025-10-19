Palermo-Modena 1-1. La fotogallery

PALERMO – Il big match dell’ottava giornata di Serie B tra Palermo e Modena si è chiuso sull’1-1 davanti a oltre 33 mila spettatori al Renzo Barbera.

Una sfida intensa e combattuta, che ha regalato spettacolo e tensione fino all’ultimo minuto.

A sbloccare la gara è stato Jacopo Segre, autore di un destro potente in area che ha fatto esplodere la Curva Nord. Nella ripresa è arrivato il pareggio del Modena su autogol di Bereszynski, sfortunato nella deviazione che ha beffato Joronen.

Rivivi le emozioni, i momenti più intensi e l’atmosfera del Barbera nella fotogallery completa di Palermo-Modena disponibile ora sul sito.