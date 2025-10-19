Palermo-Modena 1-1. La fotogallery

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Alessandra Lo Monaco Ottobre 19, 2025

PALERMO – Il big match dell’ottava giornata di Serie B tra Palermo e Modena si è chiuso sull’1-1 davanti a oltre 33 mila spettatori al Renzo Barbera.
Una sfida intensa e combattuta, che ha regalato spettacolo e tensione fino all’ultimo minuto.

A sbloccare la gara è stato Jacopo Segre, autore di un destro potente in area che ha fatto esplodere la Curva Nord. Nella ripresa è arrivato il pareggio del Modena su autogol di Bereszynski, sfortunato nella deviazione che ha beffato Joronen.

Rivivi le emozioni, i momenti più intensi e l’atmosfera del Barbera nella fotogallery completa di Palermo-Modena disponibile ora sul sito.

Ultimissime

Palermo-Modena 1-1. La fotogallery

Alessandra Lo Monaco Ottobre 19, 2025

Empoli-Venezia, Dionisi: «Oggi abbiamo fatto una partita giusta, qua sto benissimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2025

Dimarco come Onana: capolavoro “plusvalenza” di Marotta | Destinazione Premier League

Marco Fanfani Ottobre 19, 2025

Catanzaro, i tifosi dopo la sconfitta di oggi: “Tirate fuori le p***e!”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2025

Spezia, tutto fatto per l’arrivo di Pagliuca

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2025