Empoli-Venezia, Dionisi: «Oggi abbiamo fatto una partita giusta, qua sto benissimo»

Nel post partita del match tra Empoli e Venezia, terminato sul risultato di 1-1, ha parlato l’ex allenatore del Palermo ed attuale allenatore dei toscani Alessio Dionisi.

«Sono molto contento perché hanno fatto vedere tanto, e c’è tanto del loro. Il Venezia è forte, ha un allenatore bravo, una società che vuole tornare su e i giocatori forti. Oggi abbiamo fatto una partita giusta. Nel secondo tempo, se devo trovare un difetto, ci siamo abbassati un po’ per stanchezza nostra, un po’ per merito loro però chi è entrato ha fatto quello che doveva, chi ha giocato lo ha fatto bene», ha dichiarato il tecnico.

Dionisi ha poi commentato il match: «Sono felice di essere qui, qua sto benissimo. Se la prestazione è stata questa devo essere fiero, sono contento. L’atteggiamento è stato giusto. Ovvio, loro hanno fatto di più per caratteristiche, per idee e anche per il momento. Loro avevano tutte le cose positive, noi magari abbiamo qualcosa da recuperare ma ci sono cose positive dalle quali ripartire»

Infine un commento sulla rete del Venezia: «Peccato aver preso gol, se non avessimo preso gol su azione l’avrei accettato di più. Così siamo stati un po’ leggeri. Però voglio sempre vedere la voglia di prendere la palla e andare a fare gol».