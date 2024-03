Fiorentina, la Fiesole ricorda Barone: “Mai dimenticheremo chi troppo presto ci ha lasciato” (FOTO)

La Curva Fiesole non dimentica Joe Barone, dirigente della Fiorentina morto negli scorsi giorni per via di un malore. A pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il Milan, allo stadio Artemio Franchi di Firenze è stato esposto uno striscione con scritto: “Per abbracciare chi questo giglio ha amato. Come una rondine vola alto il nostro pensiero. Mai dimenticheremo chi troppo presto ci ha lasciato”

