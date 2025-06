Feralpisalò, corteo degli ultras contro il trasferimento a Brescia: «Non vogliamo sparire»

Protesta pacifica oggi pomeriggio a Salò, dove una trentina di ultras della Feralpisalò hanno sfilato per il centro storico per dire no all’ipotesi di trasferimento del club a Brescia. Il corteo, promosso dalla Fossa Salò e scortato dalle forze dell’ordine, ha ribadito il dissenso verso il presidente Giuseppe Pasini, accusato di voler abbandonare la città per dare continuità al calcio professionistico nel capoluogo.

«Chi ha rappresentato questa società lasci Salò com’era: con dignità», avevano scritto i tifosi in un comunicato nei giorni scorsi. Cori, tamburi e striscioni per difendere l’identità del club e la propria storia.