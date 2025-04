Favilli carica il Bari: «Contro il Palermo una partita fondamentale per i play-off»

Andrea Favilli guarda con fiducia alla sfida contro il Palermo, in programma venerdì sera, considerandola uno snodo cruciale per le ambizioni di post-season del Bari. Intervistato da RadioBari, l’attaccante biancorosso ha analizzato il momento della squadra e il suo personale percorso.

«Quando entri a partita in corso hai sempre voglia di spaccare il mondo. Si era messa male, ma nella mia testa c’era solo l’idea di pareggiare e per fortuna ci siamo riusciti», ha dichiarato Favilli parlando del 3-3 conquistato in extremis contro il Catanzaro.

In vista del match contro il Palermo, l’attaccante non ha dubbi: «Venerdì ci attende una partita molto importante per il nostro obiettivo, che è entrare nei play-off. In caso di vittoria ci porteremo vicini a loro».

Favilli ha poi approfondito il tema dell’alternanza nel reparto offensivo: «Ognuno ha la propria storia, per noi non giocare tante partite consecutive un po’ incide. Ci sono stati periodi in cui producevamo tanto senza segnare e altri in cui si è creato meno. Ultimamente siamo stati un po’ sotto come prestazioni».

Sull’intesa con gli altri attaccanti della rosa, ha aggiunto: «Con Bonfanti c’è una buona intesa, ma con tutti in allenamento ci troviamo bene, abbiamo buone soluzioni e siamo tutti compatibili. Per quanto riguarda il modulo, io preferisco giocare da solo con due esterni, ma non è un problema avere altre soluzioni».

Favilli si è anche soffermato sul suo cammino personale, segnato da infortuni: «Ho avuto tanti infortuni in pochi anni derivati dalla rottura del crociato. L’aspetto fisico lo ritrovi, ma ti mina l’autostima anche perché poi giochi poco e non sei più te stesso, perdi confidenza con il gol. C’è stato un momento in cui speravo di avere più minutaggio, ero in fiducia e venivo da buone prestazioni, ma quando qualcuno non viene preso in causa vuol dire che deve dimostrare qualcosa in allenamento».

Infine, uno sguardo al futuro, con una chiara apertura alla permanenza: «Qualche tempo fa con la società avevamo iniziato a parlare per la mia permanenza e avevo dato l’ok per restare qua. Poi c’è stato il mercato invernale e alcune vicissitudini, ma io rimarrei».

Il Bari spera di poter contare su un Favilli ritrovato per il rush finale che vale un’intera stagione