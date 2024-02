Ex rosa, Sorrentino: «Palermo sempre nel cuore. Academy? Vorrei scovare il nuovo Buffon»

L’ex rosanero Stefano Sorrentino ha parlato ai microfoni di “TvPlay” ha parlato di tanti temi, tra questi di Palermo e della sua Academy.

«Ultimamente sono contento che la scuola italiana dei portieri sia tornata ad alti livelli. Gli ultimi anni in cui ho giocato io c’erano soprattutto portieri stranieri, mentre gli italiani erano pochi. Della nuova generazione c’è Di Gregorio che sta stupendo molto, ma anche Falcone e Carnesecchi sono molto bravi. Donnarumma? Nessuno deve avere la maglia assicurata in Nazionale, in qualsiasi ruolo, ma stiamo parlando di un ragazzo che a 24 anni ha già un numero incredibile di partite alle spalle. L’unica sua pecca è che ha iniziato presto già a livelli molto alti e probabilmente non è cresciuto più di tanto. Gli errori li facciamo tutti, ma sicuramente Gigio non si può mettere in discussione, nonostante alle sue spalle ci siano tanti bravi portieri che stanno spingendo forte. Io attualmente ho la mia Academy, poi da circa un mese ho iniziato a lavorare per un’agenzia di procuratori di Torino. Non abbiamo tanti giocatori ma ci occupiamo soprattutto di intermediazioni. Sono alla ricerca di giovani e mi muovo soprattutto sul calcio italiano. Mi piacerebbe scovare il nuovo Buffon, ma anche il nuovo Sorrentino non sarebbe male. Palermo? Per me è sempre nel cuore».