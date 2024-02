Foscarini: «Parma fuori categoria. Brescia in crescita»

Claudio Foscarini, ex giocatore e attuale allenatore, ha parlato a TvPlay in merito al campionato di serie B:

«Bari? Non so se sia la scelta giusta esonerare Marino, ma questo è il secondo allenatore che cambiano in stagione ed evidentemente qualcosa non sta andando. Forse non è stata digerita la finale play-off dello scorso anno e si sono portati dietro degli strascichi. Questa ricerca quasi ossessiva della promozione ha fatto sì che si sia creata una tensione troppo eccessiva e negativa, specialmente quando sono mancati i risultati. Marino è un allenatore navigato che conosce bene la categoria e non è facile capire le dinamiche ambientali visto che la squadra c’è. Ho visto giocatori forti in difficoltà e poco funzionali al tipo di gioco, probabilmente Marino non ha avuto calciatori adatti alle sue idee di calcio e questo spesso non viene tenuto in considerazione. Serie B? Sabato ho seguito un po’ tutte le partite e ho visto tanto entusiasmo. Il Parma è una fuori serie in questa categoria, poi ci sono Cremonese e Como. Anche il Brescia è in netta crescita grazie all’esperienza di Rolando Maran. Poi ci sono state partite veramente clamorose tipo Cosenza-Pisa coi toscani che hanno pareggiato all’ultimo o la FeralpiSalò che ha trovato il gol dell’1-1 a tempo scaduto e con due giocatori in meno, o il Parma che ha segnato il gol vittoria allo scadere del big match col Venezia. La Serie B è un campionato di qualità, molto cresciuto rispetto al passato, ma allo stesso tempo non è mai scontato, c’è sempre un bagaglio di sofferenza e del crederci fino in fondo».