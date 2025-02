Ex rosa: primo gol con la maglia del Benfica per Belotti

Andrea Belotti ha segnato il suo primo gol con la maglia del Benfica nella partita contro il Boavista, alla sua terza presenza e seconda da titolare. Dopo un inizio poco incisivo, l’attaccante, in prestito dal Como, ha sbloccato il match su assist di Bruma, colpendo anche un palo e creando diverse occasioni da gol. La sua prestazione convincente gli ha permesso di guadagnare posizioni nelle gerarchie dell’attacco, diventando la prima alternativa a Pavlidis e superando Cabral, rimasto a Lisbona nonostante le offerte dalla MLS.

