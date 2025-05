Ex rosa, Cosmi: «Miccoli il giocatore più forte che ho allenato. Soulè non sarà mai come Dybala»

Ai microfoni di “Tv Play”, l’ex allenatore del Palermo, Serse Cosmi, ha rilasciato una lunga intervista nella quale si è soffermato su diverse tematiche. Tra queste, una considerazione su Fabrizio Miccoli che, secondo il tecnico, è il giocatore più forte che abbia mai allenato:

«Di Natale l’ho allenato ai primi anni di carriera, lui nella fase finale della sua carriera ha fatto cose clamorose. Le ha fatte, però, a Udine e le sue gesta non vengono osannate probabilmente per questo. Il calciatore più forte che ho allenato, però, è stato Fabrizio Miccoli, aveva una balistica impressionante. A Perugia, durante gli allenamenti, venivano 800 persone a vedere la parte finale perché Miccoli calciava in porta».

Poi, spazio a qualche rimpianto:

«C’è stato un momento della mia carriera in cui potevo andare all’estero. Dove? Non ve lo dico perché altrimenti vi mettereste a ridere (ride, ndr). Io non ci pensavo minimamente ad andare all’estero, col senno di poi mi pento di questa cosa. Un vero errore che ho fatto nella mia carriera. Dove mi sarebbe piaciuto andare? Sicuramente in Spagna. Io allenavo il Perugia, la squadra della mia città, e la domenica affrontavamo Totti, Baggio, Del Piero e Ronaldo il Fenomeno. Per me era come stare a Disneyland. Poi ovviamente le cose negli anni successivi non mi sono andate bene come all’epoca e l’interesse nei miei confronti è scemato».

Cosmi, inoltre, elogia Dybala e lo considera di un altro livello rispetto a Soulè:

«Dybala è ancora nettamente più forte di Soulè. Per me quest’ultimo non potrà mai arrivare al livello di Dybala. Sono due mondi diversi».