Palermo, tifo da Serie A: secondo in B per spettatori

Con una media di oltre 20.700 spettatori a partita, i rosanero guidano la classifica delle presenze al “Barbera” e si confermano tra le piazze più calde del calcio italiano. Solo la Sampdoria ha fatto meglio.

La stagione 2024-2025 di Serie B è iniziata con una certezza: il Palermo è tornato a trascinare i suoi tifosi come pochi altri club in Italia. Il “Renzo Barbera” si conferma un fortino non solo in campo, ma soprattutto sugli spalti: 352.186 presenze totali in 17 gare casalinghe, con una media di 20.717 spettatori a partita, secondo solo alla Sampdoria (media 22.829).

Lo certificano i dati di StadiaPostcards.com, punto di riferimento per l’analisi delle presenze negli stadi italiani.

Spettacolo in campo, passione sugli spalti

La Serie B 2024-2025 non ha deluso le attese neanche fuori dal campo. Dopo una stagione 2023-2024 chiusa con picchi da oltre 33mila spettatori (come per Bari-Ternana o Palermo-Venezia nei playoff), anche quest’anno le tifoserie stanno facendo la differenza. Il Palermo, con la sua curva instancabile e una piazza sempre affamata di Serie A, guida il gruppo delle inseguitrici dietro la Samp.

Sul podio, oltre ai blucerchiati e ai rosanero, anche il Bari, con una media di 15.892 tifosi a partita.

La classifica della stagione 2024-2025 (dati aggiornati)

Totale spettatori (gare casalinghe):

Sampdoria – 388.096

Palermo – 352.186

Bari – 301.948

Salernitana – 252.027

Cesena – 224.264

Media spettatori a partita:

Sampdoria – 22.829

Palermo – 20.717

Bari – 15.892

Salernitana – 13.265

Cesena – 11.803

Più staccate le altre, con Frosinone, Reggiana, Modena e Catanzaro tra i 9 e 10 mila, e un gruppo di squadre – tra cui Pisa, Mantova e Spezia – che si mantiene tra i 7 e i 9 mila. In coda Sudtirol, Carrarese e Cittadella, sotto i 4.000 di media.

Il “fattore Barbera” che fa la differenza

Al di là dei risultati sul campo, per il Palermo il calore del “Barbera” resta una risorsa strategica. Lo è per i giocatori, che percepiscono l’energia della piazza, ma anche per la società, che può contare su un bacino d’utenza invidiabile in chiave futura. Un pubblico da Serie A per una squadra che continua a inseguire il sogno del ritorno nella massima categoria.