Esclusiva – Palermo a caccia di rinforzi sulle fasce: torna di moda Di Chiara?

In attesa della fumata bianca per l’arrivo di Filippo Inzaghi al Palermo, il ds Osti è già al lavoro per rinforzare un organico dalle evidenti lacune. Dalla difesa all’attacco, i movimenti da fare sono molteplici, soprattutto sulle fasce.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, proprio sul lato occupato dal solo Lund, il Palermo vorrebbe affondare un colpo d’esperienza per la categoria: il palermitano Gianluca Di Chiara. Il classe 1993, attualmente in forza al Frosinone, è già stato allenato proprio da Filippo Inzaghi ai tempi della Reggina, ritagliandosi un ruolo da protagonista, e per il ds Osti sarebbe molto più che un’idea. L’ex capitano del Parma ha già raggiunto la promozione proprio con il club ducale e non ha mai nascosto la volontà di vestire i colori rosanero.