Empoli, UFFICIALE: Fabio Artico è il nuovo direttore sportivo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
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Attraverso una nota sui propri canali, l’Empoli ha ufficializzato l’arrivo come nuovo direttore sportivo di Fabio Artico. Il dirigente ha sottoscritto una ccordo annuale, con opzione per una stagione ancora successiva
Questa la nota del club:
“𝐅𝐚𝐛𝐢𝐨 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐚𝐳𝐳𝐮𝐫𝐫𝐨
Empoli Football Club comunica di avere affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Fabio Artico.
Il nuovo dirigente ha firmato un contratto che lo legherà al nostro club fino al 30 giugno 2027, con opzione per un’altra stagione”

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