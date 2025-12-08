Corriere dello Sport: “Il Palermo d’Inzaghi è tornato”

Nel suo approfondimento pubblicato sul Corriere dello Sport, Riccardo Tofanelli racconta la fine della striscia positiva dell’Empoli e il sorpasso del Palermo, che con il successo per 1-3 al Castellani aggancia Cesena e Modena al terzo posto. Una prestazione solida, spiega Tofanelli sul Corriere dello Sport, costruita su un primo tempo di grande efficienza e su una gestione più sofferta nella ripresa.

Entrambe le squadre, ricorda ancora Tofanelli sul Corriere dello Sport, confermano il loro assetto abituale: difesa a tre, centrocampo a quattro, trequartisti a supporto della punta. Ma a fare la differenza è l’avvio dei rosanero. Al 7’, su una punizione preparata da Augello e Palumbo, la verticalizzazione libera Le Douaron, che fredda Fulignati con un diagonale perfetto. L’Empoli accusa il colpo e, pur muovendo bene la palla, si inceppa al limite dell’area palermitana.

Il Corriere dello Sport sottolinea come la squadra di Inzaghi colpisca ancora al 18’: corner di Ranocchia, sponda di Ceccaroni e tap-in chirurgico di Pohjanpalo. Uno-due devastante, difficile da assorbire per i toscani. Prima dell’intervallo, il Palermo ha anche il match point con lo stesso Pohjanpalo, che spreca da due passi.

Nella ripresa, osserva Tofanelli sul Corriere dello Sport, Dionisi inserisce Pellegri e l’Empoli ritrova vigore. L’ex Milan e Torino accorcia al 63’, ribadendo in rete dopo un palo, e pochi istanti dopo sfiora il pari con un’azione salvata da Bani e Joronen. È il momento più duro per il Palermo, che arretra e soffre.

La partita si chiude alla mezz’ora: errore di Guarino che manca il pallone su un cross di Pierozzi, Pohjanpalo ringrazia e firma l’1-3. Una sentenza.

Secondo l’analisi conclusiva di Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport, la gara certifica il valore crescente del Palermo e, al tempo stesso, non ridimensiona l’Empoli, capace di reagire con personalità dopo un avvio complicato.