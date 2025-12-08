Empoli-Palermo 1-3, le pagelle del Corriere dello Sport
Gli azzurri si fermano, i rosanero volano: i voti dal quotidiano sportivo
Il Corriere dello Sport analizza la vittoria del Palermo sul campo dell’Empoli, match terminato 1-3, che interrompe la serie positiva dei toscani e rilancia la squadra di Inzaghi nelle zone alte della classifica. Di seguito, le pagelle del Corriere dello Sport.
LE PAGELLE
EMPOLI (3-4-2-1)
Fulignati 6
Lovato 6
Guarino 5
Obaretin 6
Elia 6,5
(36′ st Carboni sv)
Yepes 6
Ghion 5,5
(27′ st Degli Innocenti 6)
Moruzzi 6,5
Shpendi 5,5
(36′ st Bianchi sv)
Ceesay 5,5
(27′ st Saporiti 6)
Nasti 5,5
(1′ st Pellegri 7)
A disp.: Perisan, Belardinelli, Ilie, Indragoli, Tosto, Haas, Konate.
All.: A. Dionisi 6
PALERMO (3-4-2-1)
Joronen 7
Bereszynski 6
(1′ st Peda 6)
Bani 6,5
Ceccaroni 6,5
Pierozzi 6,5
Segre 6
(11′ st Gomes 6)
Ranocchia 6,5
Augello 6,5
(43′ st Veroli sv)
Palumbo 6,5
(25′ st Blin sv)
Le Douaron 7
(10′ st Vasic 5,5)
Pohjanpalo 7,5
A disp.: Gomis, Balaguss, Brunori, Diakité, Corona.
All.: Inzaghi 7
ARBITRO
F. Dionisi (L’Aquila) 6,5