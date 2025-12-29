Empoli, al via la rivoluzione: Stefanelli nuovo ds, esonerati Gemmi e il suo vice Perna

Secondo Gianluca Di Marzio, l’Empoli ha intrapreso una vera e propria rivoluzione a pochi giorni dall’inizio del calciomercato. Il club toscano ha deciso di esonerare il direttore sportivo Roberto Gemmi e il suo vice Armando Perna, sostituendoli con Stefano Stefanelli. Quest’ultimo arriva dopo diverse stagioni al fianco di Giuntoli alla Juventus e ha precedentemente ricoperto lo stesso ruolo in club come Vis Pesaro, Carpi, Napoli Primavera, Pistoiese, Cesena e Pisa.

La decisione arriva in un momento critico per l’Empoli, che in Serie B si trova al nono posto in classifica, a soli due punti dalla zona playoff. Dopo una prima parte di stagione deludente, con 6 vittorie, 6 sconfitte e 6 pareggi su 18 partite, il club ha già cambiato allenatore a metà ottobre, richiamando Alessio Dionisi, tecnico dell’ultima promozione in Serie A.