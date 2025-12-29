Cesena, Diao nel mirino del Mantova

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 29, 2025

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, l’attaccante Siren Diao, attualmente in prestito al Cesena dall’Atalanta, potrebbe lasciare la squadra a gennaio. Il Mantova sarebbe infatti interessato al giovane calciatore classe 2005, che fino ad oggi ha trovato poco spazio con il Cesena, accumulando solo 13 presenze in Serie B e nessuna rete, con una media di meno di 20 minuti per partita. L’Atalanta potrebbe decidere di mandarlo in prestito altrove per garantirgli maggiore continuità. Nel frattempo, il Cesena sta valutando due profili per rinforzare il reparto offensivo: David Stuckler, attaccante danese classe 2004 del Vicenza, e Richi Agbonifo, attaccante classe 2006 dell’Inter U23.

Ultimissime

Antonini contro Giove del Taranto

Trapani, Antonini: “Negli ultimi mesi ho versato due milioni. Nessun debito INPS o IRPEF”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 29, 2025

Dall’Abruzzo: “Il Pescara insiste per Corona”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 29, 2025

Empoli, al via la rivoluzione: Stefanelli nuovo ds, esonerati Gemmi e il suo vice Perna

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 29, 2025

Cesena, Diao nel mirino del Mantova

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 29, 2025

Avellino, Aiello: «Mercato? Dobbiamo fare uno o due interventi in difesa»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 29, 2025