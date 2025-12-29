Cesena, Diao nel mirino del Mantova

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, l’attaccante Siren Diao, attualmente in prestito al Cesena dall’Atalanta, potrebbe lasciare la squadra a gennaio. Il Mantova sarebbe infatti interessato al giovane calciatore classe 2005, che fino ad oggi ha trovato poco spazio con il Cesena, accumulando solo 13 presenze in Serie B e nessuna rete, con una media di meno di 20 minuti per partita. L’Atalanta potrebbe decidere di mandarlo in prestito altrove per garantirgli maggiore continuità. Nel frattempo, il Cesena sta valutando due profili per rinforzare il reparto offensivo: David Stuckler, attaccante danese classe 2004 del Vicenza, e Richi Agbonifo, attaccante classe 2006 dell’Inter U23.

