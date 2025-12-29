Avellino, Aiello: «Mercato? Dobbiamo fare uno o due interventi in difesa»

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo dell’Avellino, Mario Aiello, ha commentato il modo in cui il club opererà sul mercato, lasciando anche alcune dichiarazioni sul metodo di mister Biancolino.

«Il mister sta facendo giocare tanti giovani – ha dichiarato il ds -. Di solito, per avere la certezza della prestazione, si tende a far giocare gente esperta. Lui sta dimostrando di avere grosso coraggio».

Aiello, ha poi aggiunto: «Oggi l’Avellino affronta ogni partita con cinque o sei under fuori rosa. Seguendo questa linea, oltre a guardare ai risultati iniziamo a fare anche un discorso societario per quanto riguarda la valorizzazione dei calciatori».

E sul mercato, infine dichiara: «Avendo nella difesa a tre il modulo predominante, dobbiamo fare uno o due interventi in entrata anche per creare competizione dietro. Quelli che ci sono nell’ultimo mese e mezzo si sono ricompattati e hanno fatto bene, ma secondo me è giusto alzare la competitività del reparto».