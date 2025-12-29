Sampdoria, tegola Venuti: lesione del crociato per il difensore

Dicembre 29, 2025

Brutta tegola in casa Sampdoria. In seguito all’infortunio di Lorenzo Venuti durante il match di “Marassi” contro la Reggiana, gli esami strumentali hanno evidenziato un lesione del legamento crociato del ginocchio destro.

La stagione del terzino classe 95′ è dunque finita dopo appena 15 presenze con i blucerchiati. nei prossimi giorni si opererà al ginocchio per poi iniziare la lunga riabilitazione che lo riporterà in campo nel prossimo campionato.

