Dall’Abruzzo: “Il Pescara insiste per Corona”

Il Pescara è attivo sul mercato e sta valutando alcuni innesti importanti in vista del girone di ritorno. Come riportato da “Rete 8” la trattativa più concreta riguarda il centrale difensivo Federico Barba, attualmente in forza al club indonesiano Persib. Il 32enne ex Benevento, che vanta anche esperienza in Serie A, potrebbe tornare in Italia con un prestito non oneroso. La proposta del Pescara include una opzione di riscatto legata alla permanenza del club biancazzurro in Serie B, un accordo che potrebbe soddisfare entrambe le parti.

Sempre secondo “Rete 8”, il Pescara sta insistendo anche con il Palermo per l’attaccante Giacomo Corona. Nonostante il giovane classe 2004 abbia trovato poco spazio in rosanero (solo 81 minuti in 8 partite), il club siciliano non ha ancora dato il via libera alla cessione. Nel frattempo, Foggia sta monitorando anche la situazione di Davide Stuckler, attaccante danese classe 2004 di proprietà della Cremonese, attualmente in prestito al Vicenza. Stuckler ha già segnato sei gol in 18 presenze in Serie C, e potrebbe rappresentare una valida alternativa per rinforzare l’attacco. Uno dei due – Corona o Stuckler – dovrà sostituire Frank Tsadjout, rientrato alla Cremonese dopo un’esperienza poco positiva in Abruzzo, con soli 4 minuti e nessuna rete in 4 presenze.

Escl. Pres. Pescara: «Abbiamo ufficialmente chiesto Corona al Palermo. La risposta dei rosanero…»