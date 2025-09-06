Dolomiti Bellunesi, favola in rosa e nero: gli stessi colori del Palermo

Una favola moderna nata tra le montagne che si tingono di rosa all’alba e che, curiosamente, condivide la stessa tinta identitaria del Palermo. La Dolomiti Bellunesi, squadra giovane ma già protagonista, ha conquistato in soli quattro anni la promozione in Serie C, diventando il simbolo di un territorio intero.

La società è nata nel 2021 dalla fusione di tre realtà storiche – Belluno, San Giorgio Sedico e Union Feltre – con l’ambizione di superare i campanilismi e dare al calcio bellunese una dimensione unitaria. Non è stato facile, perché le identità locali erano forti, ma la scommessa si è rivelata vincente.

La scelta cromatica non è casuale: rosa, verde e nero. Il rosa richiama l’enrosadira, il fenomeno naturale che colora le Dolomiti al tramonto; il verde rappresenta i boschi e la vita alpina; il nero la solidità della roccia. Un trittico che parla di natura e identità, ma che strizza l’occhio anche a un’altra squadra italiana, il Palermo, che da sempre porta il rosa e il nero come simbolo.

Sul campo la crescita è stata costante: settimo posto al debutto in Serie D, dodicesimo l’anno successivo e infine la cavalcata vincente del 2024-2025 con Nicola Zanini in panchina. Il 4 maggio, la vittoria 4-1 contro il Brian Lignano ha consegnato alla provincia di Belluno il ritorno nel calcio professionistico dopo più di vent’anni.

La promozione è stata vissuta come una festa collettiva: stadio gremito, famiglie, ex giocatori, amministratori e bambini delle giovanili. Giacomo Marangon, Diallo e il capitano Thomas Cossalter sono diventati gli idoli di un’intera comunità.

Ora la Dolomiti Bellunesi affronta la Serie C con umiltà e determinazione, giocando le gare interne a Fontanafredda per questioni di omologazione dello stadio. Un percorso che guarda con entusiasmo anche all’appuntamento olimpico di Milano-Cortina 2026, occasione unica per dare ulteriore visibilità a un club che vuole crescere.

E mentre le Dolomiti ogni mattina si colorano di rosa, la squadra bellunese porta avanti una sfida che ha il sapore del sogno. Con una curiosità che non sfugge agli appassionati: la Dolomiti Bellunesi veste gli stessi colori del Palermo, un legame cromatico che unisce idealmente due realtà calcistiche lontane ma ugualmente radicate nella loro identità.