Disfatta Palermo Women: il Trastevere vince 0-5 e vola in Serie B. Le rosanero chiudono al settimo posto

Allo Sport Village Tommaso Natale il Trastevere Femminile festeggia un importantissimo traguardo: con un pesantissimo 0-5 rifilato al Palermo Women, in occasione dell’ultima giornata di campionato del Girone C di Serie C, la formazione romana ottiene la promozione e sale di categoria. Al Trastevere bastava un punto, o una non vittoria della Roma Femminile (trionfante 0-2 sul campo del Villaricca), per raggiungere l’obiettivo, ma decide di scatenarsi sul campo, di non correre rischi e di vendicarsi dopo la sconfitta ai quarti di Coppa Italia proprio per mano delle siciliane.

Primo tempo a senso unico, che viene indirizzato a favore degli ospiti grazie alla doppietta di Tarantino, propiziata anche dalle ottime giocate di Antonelli. Nella ripresa il copione non cambia, e il Trastevere cala il tris con Rubano che, dopo la tripletta di Tarantino, realizza anche la doppietta personale nella parte finale di gara.

Le ragazze di Rosalia Pipitone concludono il campionato in settima posizione con 41 punti, ma domenica prossima saranno impegnate nelle semifinali di Coppa Italia Serie C in cui proveranno a guadagnarsi un posto per la finale