Disastro Palermo, non batte neanche il Mantova e resta fuori dalla zona playoff

Al Barbera torna il gelo, il Palermo pareggia 2-2 contro il Mantova in un match deludente dal punto di vista del gioco e con il tecnico Dionisi ancora una volta contestato dai tifosi.

I rosanero sbloccano il risultato al 26′ con un gran tiro da fuori area di Verre, servito da Pohjanpalo. Il Mantova sfiora il pareggio nel primo tempo, ma Audero è attento. Nella ripresa, dopo soli 50 secondi, gli ospiti trovano il pari con Mensah, bravo a battere il portiere rosanero. Al 56′ Brignani ribalta il risultato su calcio d’angolo, portando il Mantova avanti. Il Palermo reagisce e al 66′ conquista un rigore, trasformato da Pohjanpalo al 68′. La partita si complica per i siciliani al 70′, quando Ceccaroni viene espulso per una manata su Artioli. All’84’ Dionisi sostituisce Pohjanpalo venendo sommerso dai fischi da parte dello stadio per la scelta di toglierlo dal campo e cercare la vittoria. Un gesto che ha dimostrato ai propri tifosi di essersi accontentato del pareggio. La gara termina con un pari e con il Palermo ancora fuori dalla zona playoff.

Ecco la cronaca testuale del match:

SECONDO TEMPO

90’+5′ – Termina qui la gara.

90′ – assegnati 5′ di recupero

86′ – Segre raccoglie a metà campo, si porta avanti e carica il tiro: viene bloccato da un avversario.

84′ – Doppio cambio per Dionisi: dentro Segre e Vasic, fuori Blin e Pohjanpalo. Sostituzione del finlandese tra i fischi nei confronti dell’allenatore.

82′ – Il Mantova torna in avanti: Brignani dal limite dell’area conclude in porta, Audero blocca.

81′ – Altro calcio d’angolo per i rosanero, sempre Ranocchia dalla bandierina: mette in mezzo ma la difesa ospite spazza.

79′ – Ranocchia calcia dalla bandierina, la palla gli ritorna e cerca di smarcarsi ma viene atterrato da Trimboli, punizione per il Palermo.

78′ – Palermo in avanti: Brunori dalla sinistra crossa in mezzo e manca di poco la testa di Pohjanpalo. La palla viene messa in angolo.

76′ – Doppio cambio per Possanzini: dentro Maggioni e Ruocco, fuori Radaelli e Artioli.

74′ – Il Palermo conquista un calcio di punizione: Ranocchia calcia direttamente in porta ma Festa non ha problemi a bloccare.

70′ – Palermo in dieci per l’espulsione di Ceccaroni. Il difensore ha reagito nei confronti di Artioli con una manata in faccia, lasciando i suoi in inferiorità numerica.

68′ – GOOOL PALERMO!!! Pohjanpalo dal dischetto non sbaglia e pareggia i conti.

66′ – Le Douaron atterrato in area, calcio di rigore per il Palermo!

63′ – Cambio nel Mantova: esce Mensah, entra Debenedetti.

62′ – Il Mantova conquista un paio di corner consecutivi, in entrambi i casi la battuta è stata respinta.

60′ – Doppio cambio per Dionisi: dentro Le Douaron e Pierozzi, fuori Verre e Lund.

58′ – Calcio di punizione per il Palermo: alla battuta Ranocchia che va direttamente in area, Pohjanpalo stacca di testa ma colpisce il palo.

56′ – Burrai dalla bandierina mette in mezzo e trova Brignani a spingere in rete. Mantova in vantaggio.

55′ – Assedio Mantova in questi primi minuti della ripresa. Gli ospiti vanno in contropiede e conquistano un calcio d’angolo.

51′ – Pohjanpalo dal centro dell’area tenta la conclusione, Festa si stende e la mette in angolo.

50′ – Ranocchia dalla bandierina cross in area, Diakitè stacca di testa ma spinge la palla fuori.

49′ – Il Palermo prova a reagire e conquista un angolo.

46′ – Dopo soli 50 secondi dall’inizio della ripresa il Mantova pareggia. Mensah batte Audero e riporta il risultato in equilibrio.

46′ – Riprende il match al Barbera.

PRIMO TEMPO

45’+1′ – Termina qui il primo tempo.

45′ – Assegnato un solo minuto di recupero.

43′ – Continuano gli attacchi sia da una parte che dall’altra in questi ultimi minuti del primo tempo.

35′ – Diakitè perde palla a centrocampo, Mancuso la raccoglie e va all’attacco: l’ex rosanero calcia ma la palla finisce alla sinistra della porta difesa da Audero.

31′ – Palermo in attacco: un’azione confusa porta ai rosanero un calcio d’angolo.

28′ – Il Mantova va vicino al pareggio: Mensah parte in contropiede e si porta in attacco da solo, bravo Audero a fermarlo in due tempi disorientando il tiro poi finito fuori.

26′ – GOOOOOL PALERMO!!! Pohjanpalo serve Verre che con un tiro da fuori insacca in rete sbloccando il risultato in un momento in cui la squadra stava soffrendo la pressione avversaria.

22′ – Mantova ancora pericoloso. Mensah guida la manovra d’attacco dei suoi, serve in area Radaelli ma viene fermato da Baniya in modo regolare.

20′ – Verre atterra Mancuso, calcio di punizione: calcia Burrai mettendola in mezzo ma la difesa rosanero spazza.

18′ – Gli ospiti in questi primi minuti stanno tenendo il pallino del gioco, mettendo sotto pressione la difesa rosanero. Radaelli ci prova dalla distanza ma la palla finisce di poco fuori.

17′ – Il Mantova conquista un calcio d’angolo: Brignani alla battuta, mette in mezzo ma l’arbitro fischia fallo in area.

14′ – Palermo all’attacco: Diakitè viene servito e in tutta velocità si porta in fase offensiva, tenta il cross in mezzo ma la palla finisce in angolo.

12′ – Calcio di punizione per il Palermo: Ranocchia calcia ma la difesa ospite respinge.

10′ – Il Palermo in ripartenza si porta in attacco: Verre da fuori area tenta il tiro ma finisce alto.

9′ – Burrai dalla bandierina vai in mezzo, Audero blocca.

7′ – Dopo il check al Var l’arbitro torna sui suoi passi: non c’è rigore!

4′ – Calcio di punizione per gli ospiti: Burrai va alla battuta, ma in area Verre atterra Mensah: calcio di rigore per il Mantova.

2′ – Il Mantova conquista subito un calcio d’angolo. Dalla bandierina Trimboli mette in mezzo ma non trova nessun compagno.

1′ – Pronti, via! Inizia il match al Barbera.

IL TABELLINO

PALERMO: 12 Audero, 3 Lund (Dal 60′ Pierozzi), 4 Baniya, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 19 Pohjanpalo (Dall’84’ Vasic), 23 Diakité, 24 Magnani, 26 Verre (Dal 60′ Le Douaron), 28 Blin (Dall’84’ Segre), 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Desplanches, 46 Sirigu, 6 Gomes, 8 Segre, 14 Vasic, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 27 Pierozzi. Allenatore: Dionisi.

MANTOVA: 1 Festa, 4 Solini, 7 Mensah (Dal 63′ Debenedetti), 8 Burrai (C), 13 Brignani, 17 Radaelli (Dal 75′ Maggiorni), 19 Mancuso, 21 Trimboli, 24 Artioli (Dal 75′ Ruocco), 26 Giordano, 87 De Maio. A disposizione: 12 Sonzogni, 5 Redolfi, 6 Bani, 9 Debenedetti, 10 Wieser, 11 Fiori, 14 Galuppini, 18 Ruocco, 20 Fedel, 27 Maggioni, 30 Bragantini, 36 Paoletti. Allenatore: Possanzini.

ARBITRO: Galipò (Firenze).

AA1: Alassio (Imperia).

AA2: Mastrodonato (Molfetta).

IV UFFICIALE: Renzi (Pesaro).

VAR: Meraviglia (Pistoia).

AVAR: Volpi (Arezzo).

MARCATORI: Verre 26′, Mensah 46′, Brignani 57′, Pohjanpalo 68′

NOTE: Espulso Ceccaroni. Ammoniti Diakitè, De Maio, Burrai