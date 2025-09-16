Direttori sportivi, un mercato sempre acceso: a Palermo per De Sanctis scatta il rinnovo in caso di Serie A

Muovono il mercato e ne infiammano le trattative. In Italia la figura del direttore sportivo resta centrale, nonostante la crescente influenza di intermediari e consulenti vicini ai presidenti. Sono loro a costruire le squadre insieme agli allenatori, a gestire l’ordinario e a tessere le fila delle operazioni di calciomercato. Ma spesso il mercato riguarda anche i direttori stessi, che si ritrovano a cambiare club o a dover ripartire altrove quando un ciclo si conclude.

Uno dei nomi più attesi è quello di Cristiano Giuntoli, reduce dal ciclo vincente a Napoli e dall'avventura alla Juventus interrotta con anticipo, pronto a riprendersi la scena. Stesso discorso per Fabio Paratici che, scontata la squalifica, resta tra i profili più ambiti.

Figurano anche Nereo Bonato, ex Cagliari e Sassuolo, e Gianluca Petrachi, che dopo Torino e Roma aveva accettato la sfida della Salernitana, conclusa però senza successo. In cerca di rilancio c'è anche Leandro Rinaudo: dopo il ciclo al Palermo targato City Group, aveva ricevuto la chiamata del Cesena, senza però trovare un accordo.

Anche Marco Giannitti, protagonista a Frosinone e Perugia e reduce dall'avventura ad Ascoli, attende un nuovo progetto. Francesco Marroccu, fedelissimo di Cellino, era stato proposto a diversi club di Serie B ma le società hanno fatto altre scelte. Chi resta alla finestra è Morgan De Sanctis: la sua parentesi con il Palermo si è chiusa in fretta, ma è ancora legato contrattualmente al club rosanero. Qualora la squadra di Inzaghi centrasse la Serie A, scatterebbe automaticamente il rinnovo. Pronto a rimettersi in gioco anche Mattia Collauto.

Il calciomercato non è fatto solo di giocatori ma anche di direttori sportivi, figure chiave pronte a intrecciare nuove trame e nuove sfide.