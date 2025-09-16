L’allenatore non si trova dopo la partita: caos in serie A | E’ scappato per “Situazioni familiari”

L’allenatore è una figura centrale per la squadra.

L’allenatore è la figura centrale di una squadra di calcio, non solo per le scelte tattiche, ma anche per la capacità di dare un’identità precisa al gruppo. È colui che decide il modulo, imposta la strategia e adatta il gioco alle caratteristiche dei singoli giocatori. Senza una guida chiara e coerente, anche una rosa ricca di talenti rischia di rendere al di sotto delle proprie potenzialità.

Il tecnico è fondamentale anche nella gestione quotidiana. Preparare allenamenti mirati, dosare i carichi di lavoro e lavorare sugli aspetti fisici e mentali significa mettere i giocatori nelle condizioni ideali per rendere al meglio. Inoltre, la lettura delle partite e la capacità di cambiare in corsa rappresentano qualità decisive per fare la differenza nei momenti chiave.

Un altro aspetto cruciale è quello della leadership. L’allenatore deve saper motivare, responsabilizzare e, quando serve, anche correggere. La gestione dello spogliatoio è spesso il punto più delicato: un buon tecnico sa creare armonia, valorizzare le individualità e trasformarle in forza collettiva, evitando conflitti che possono compromettere i risultati.

L’allenatore è un punto di riferimento anche verso l’esterno. Deve saper comunicare con i tifosi, i media e la società, difendere i suoi giocatori e rappresentare i valori del club. In questo senso, il ruolo va ben oltre il campo: è un equilibrio tra tattica, psicologia e carisma, che rende la sua figura determinante per il successo di una squadra.

Sarri spiega il post-Sassuolo

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, Maurizio Sarri ha scelto i canali ufficiali della Lazio per chiarire la sua assenza in conferenza stampa. Il tecnico ha spiegato che motivi familiari lo hanno trattenuto, ribadendo però come lo staff abbia già un’analisi chiara della gara di Reggio Emilia. “Rivedendo la partita qualche dettaglio può cambiare – ha detto – ma le idee sul campo restano precise”.

Sul tema dell’ordine tattico, Sarri ha fatto un paragone con il suo Napoli, capace di unire disciplina e brillantezza. La Lazio, invece, rischia a volte di essere troppo riflessiva, perdendo naturalezza e velocità di esecuzione. “Ieri la squadra era ordinata e in controllo, ma negli ultimi 25 metri abbiamo preso poche iniziative. La responsabilità è non aver concretizzato il predominio del primo tempo”.

Il problema dell’attacco

Il tecnico biancoceleste ha individuato il vero limite nella mancanza di profondità. Contro il Sassuolo la Lazio ha verticalizzato più che a Como, ma senza affondare con decisione. “Dobbiamo attaccare meglio gli spazi – ha sottolineato – come abbiamo fatto contro il Verona”.

Dal punto di vista difensivo, Sarri si è detto soddisfatto: la Lazio ha concesso pochissimo a un avversario dotato di uno dei tridenti più forti del campionato. Resta però il rammarico per le poche occasioni create, un aspetto da migliorare subito per trasformare il gioco in risultati concreti.