Come riportato dal noto esperto di mercato Di Marzio, il Sassuolo sta per chiudere la trattativa per l’arrivo del difensore Cas Odenthal, nell’ultima stagione in forza al Como.

Il club neroverde è pronto a regalare al nuovo tecnico Grosso il difensore olandese. Si tratta di un classe 2000 che andrà a rinforzare il reparto difensivo del club emiliano.