Caso scommesse, Forte annuncia il ricorso: “Squalifica illegittima” (FOTO)

Quest’oggi è stata resa nota la sentenza sul caso scommesse: con due anni di squalifica per Pastina, nove mesi per Forte. Proprio quest’ultimo, però, mediante un post sui propri canali social ha annunciato ricorso:

“Dopo un anno di silenzio in merito al caso mediatico e federale che si è svolto intorno al mio nome ci tengo, pubblicamente, a fare delle precisazioni. Ritengo la sanzione irrogata dal Tribunale federale nazionale pari a 9 mesi di squalifica illegittima per evidente violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, tanto da essere superiore alle richieste della stessa Procura federale, la quale richiedeva 6 mesi di squalifica oltre 6 mesi di sanzioni alternative come servizi sociali. Pertanto non appena saranno rese note le motivazioni manifesto già a partire da oggi la mia volontà di presentare appello alla Corte federale di appello, con la speranza di poter confidare in una giustizia equa e proporzionale”.