Gazzetta dello Sport: “Samp-Tutino, operazione da 13 milioni! Reggiana, atteso Stulac per le visite mediche”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul mercato di B con la Reggiana che attende Stulac.

Il pallino è nelle mani di Eugenio Guarascio. Dopo aver riscattato a sorpresa Gennaro Tutino per 2,5 milioni di euro, il presidente del Cosenza ha raggiunto l’intesa con la Sampdoria: un milione di prestito e 2,5 milioni di riscatto al primo punto conquistato. Per Tutino, un contratto di 4 anni a un milione di euro l’anno, per un’operazione che, tra annessi e connessi, arriverà a quasi 13 milioni di euro. Non c’è stato l’assalto paventato dal Sassuolo, né si è concretizzato quello della Cremonese. Tuttavia, la Sampdoria non ha fretta perché intende depositare il contratto dopo il termine contabile del 31 luglio.

Le altre squadre: Sempre più attivo il Cesena, che ha definito l’acquisto di Antonucci dello Spezia (precedentemente a Cosenza) in prestito con obbligo di riscatto, e dell’esterno sinistro Celia dall’Ascoli in cambio di Corazza. L’obiettivo in attacco resta Van Hooijdonk del Bologna. Il mancato arrivo di Antonucci non ha demoralizzato la Reggiana, che ha virato su Stulac del Palermo, atteso per le visite mediche. Il Bari ha risolto la questione portiere: è atteso oggi Radunovic, che rinnova con il Cagliari e viene girato in prestito, mentre Veroli (ex Catanzaro) e Pereiro (ex Ternana) sono ancora in stand-by.

Il Sassuolo rinforza la difesa con Odenthal del Como, mentre l’arrivo di Valoti dal Monza sembra saltato (doveva arrivare in cambio di Consigli). Quando il Monza prenderà il portiere, libererà Sorrentino per la Juve Stabia. Il Cosenza e Josè Mauri si sono piaciuti: sono attesi i documenti dal Sarmiento (il contratto argentino scade a dicembre) e poi l’ex Milan firmerà. Da segnalare l’accordo vicino tra la Cremonese e Cabianca (Virtus Verona) e l’arrivo di Degli Innocenti (ex Lecco) dall’Empoli allo Spezia nell’affare Zurkowski.

Serie C: Alcuni flash dalla Serie C: Jelenic (ex Padova) va al Novara, Montevago (Samp) al Perugia, De Vitis (Pisa) al Rimini, Schenetti (Foggia) al Taranto e Toscano (Casertana) all’Avellino.