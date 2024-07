Gazzetta dello Sport: “La pace di Palermo, la verità di Brunori: «Da me solo amore, andremo in serie A». E la curva approva”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle parole di Brunori a sancire la pace con i tifosi del Palermo.

Matteo Brunori ha rotto il silenzio dopo oltre due mesi, cercando di sanare una situazione che rischiava di degenerare sia dentro che fuori dal campo. Le sue dichiarazioni sono apparse alla mezzanotte di domenica sul sito ufficiale del Palermo, un orario discusso, ma significativo.

Brunori, 29 anni, è al Palermo dal 2021, prima in prestito dalla Juventus e poi a titolo definitivo. Le sue parole sono arrivate dopo la semifinale playoff persa contro il Venezia, quando aveva dichiarato che giocare a Palermo non è semplice a causa delle pressioni. Queste affermazioni avevano scatenato la tifoseria, al punto che era apparso uno striscione che lo invitava ad andarsene, interpretando le sue parole come un addio imminente.

Brunori ha spiegato che a Venezia si era espresso male e che il suo intento era di trasmettere la necessità di equilibrio, evitando eccessi di esaltazione o depressione. Ha ribadito che il Palermo andrà in Serie A e che giocare davanti a 30 mila persone deve essere una forza. Nonostante il desiderio di Brunori di giocare in Serie A, il Palermo non intende lasciarlo andare senza un corposo corrispettivo, fissando il prezzo a 8-9 milioni di euro per squadre di Serie A, escludendo cessioni a dirette concorrenti per la promozione.

Il silenzio del capitano è diventato evidente quando, alla vigilia dell’amichevole con il Leicester, non figurava in lista per un affaticamento muscolare e non era presente sugli spalti con gli altri indisponibili. Questo ha riacceso speculazioni sulla sua situazione. Brunori ha quindi deciso di parlare per chiarire le cose, esprimendo il suo dispiacere per i commenti negativi letti sui social e sui media. Ha sottolineato il suo forte legame con Palermo e il desiderio di continuare a onorare la maglia rosanero.

Brunori ha affermato che, nonostante l’interesse di altre squadre, il suo unico pensiero è il campo e gli obiettivi con il Palermo. Il tifo organizzato ha accolto positivamente le sue dichiarazioni, invitando a lasciarsi alle spalle questa storia per ripartire uniti verso l’obiettivo della promozione. Ora spetta a Brunori conquistare anche gli ultimi scettici con le sue prestazioni sul campo.