Gds: “Palermo, ancora colpi in entrata. Le ultime”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo con De Sanctis che sta ancora lavorando al mercato in entrata.

Sempre a centrocampo, il Palermo continua a cercare acquirenti per Broh e Stulac, mentre si è riacceso l’interesse intorno a Damiani. Il Pescara sembrava averlo in pugno, con il numero 21 che aveva manifestato entusiasmo per la possibilità di riabbracciare l’ex tecnico Baldini. Tuttavia, il Foggia è tornato alla carica con un nuovo importante rilancio. I satanelli sembravano essersi ritirati, ma vogliono effettuare un ultimo tentativo. Dal canto suo, il Pescara non molla e ha in programma un ulteriore incontro con l’agente del giocatore. L’ultima parola spetta al Palermo e a Damiani, ma è sempre più probabile che questa settimana sia l’ultima in rosanero per lui.

Il prossimo acquisto del Palermo dovrebbe essere Appuah: una volta definiti gli ultimi dettagli con il Nantes, presumibilmente nei prossimi giorni, saranno fissate visite mediche e firma del contratto. Anche in difesa ci sono movimenti: tra i profili valutati da De Sanctis ci sono Ceccherini del Verona e Giorgini del Südtirol, ma nessuna delle due trattative è ancora iniziata. In uscita, Nedelcearu interessa sempre alla Salernitana, che però deve prima cedere Lovato e Daniliuc nello stesso ruolo.

Chiuse queste operazioni, le aree in cui il Palermo deve rinforzarsi sono quelle del terzino sinistro e del centravanti. Per il primo, la pista estera è la più accreditata, mentre per il secondo, nonostante le dichiarazioni di Brunori abbiano calmato le acque, serve comunque un terzo profilo da affiancare a lui e a Henry.