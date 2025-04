“OK, mi ritiro”: il ginocchio lo tormenta ogni santo giorno | Addio alla Serie A a metà stagione

Il calciatore è pronto a farsi da parte: “Mi ritiro”, il problema al ginocchio non gli lascia tregua. Addio alla Serie A

Un bel pò sono stati i calciatori che, in questa stagione di Serie A, hanno rimediato infortuni importanti. Tanto è vero che, alcuni di loro, sono stati costretti a chiudere anzitempo tutti gli impegni perché impossibilitati nel continuare.

Salvo poi riprendere la stagione successiva. C’è anche chi, invece, tormentato dai continui problemi fisici ha addirittura pensato di appendere le scarpette al chiodo.

L’infortunio al ginocchio, procuratosi qualche mese fa, continua a non lasciargli tregua. Adesso sembra che le cose stiano andando a migliorare, ma il problema c’è ancora.

Di questo, e molto altro ancora, ne ha parlato nel corso di una intervista che ha rilasciato al sito “Ultimouomo.com” in cui ha rivelato tutte le sue emozioni e sensazioni.

Il problema al ginocchio non gli lascia tregua: “Ho pensato di smettere”

In questa stagione ha potuto contribuire alla causa della sua squadra solamente in 11 occasioni (10 in campionato ed una in Coppa Italia), contribuendo con 2 reti ed 1 assist. Dopo che sembrava essersi messo tutto alle spalle, Junior Messias ha avuto una ricaduta. Adesso è fuori dai giochi da almeno un mese e non può dare una mano a mister Vieira ed al suo Genoa per conquistare la salvezza anticipata. Nel corso dell’intervista ha raccontato addirittura di aver pensato di smettere di giocare.

Il calciatore ha rivelato che in quei momenti, quando è costretto a fermarsi, diventa sempre più difficile e complicato riuscire a mantenere la calma ed a pensare positivo. Tanto da arrivare a credere che il problema principale fosse il suo corpo. “La mia carriera non è stata molto lunga, a 33-34 anni pensavo fosse normale avere dei problemi fisici. Non ci dormivo la notte. Ho pensato anche di smettere” ha dichiarato il nativo di Belo Horizonte. A non farlo sentire solo i tifosi rossoblù e, soprattutto, il club ligure che gli è sempre stato accanto.

Tifosi e club non lo hanno mai fatto sentire solo

Nonostante non sia tornato ancora nella forma migliore il centrocampista brasiliano spera di poter ricambiare tutto l’amore e fiducia che sta ricevendo. Non sono mancati i ringraziamenti nei confronti del fisioterapista, una figura importante per il suo recupero.

In conclusione ha speso parole di elogio anche per la città di Genova, sponda rossoblù, che lo ha accolto alla grande sin dal primo giorno. Prima come uomo e poi come calciatore importante. Una fiducia che vuole ricambiare a suon di buone prestazioni.