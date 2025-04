“Ha parlato con Pep Guardiola”: CLAMOROSO IN SERIE A | Gli ha offerto la panchina

Il tecnico catalano è pronto ad approdare in Serie A. Una grande offerta è stata già recapitata sul suo conto. Vediamo da quale club.

Pep Guardiola è senza ombra di dubbio uno di quegli allenatori che ha stravolto il mondo del calcio. Le sue innovazioni a livello di gioco hanno portato sempre grandi risultati alle squadre che ha allenato. Dal Barcellona al Bayern Monaco, passando per il Manchester City, compagine sulla cui panchina è ancora seduto.

Proprio in questa ultima stagione alla guida dei Citizens però il tecnico spagnolo non ha ottenuto grandi risultati. Infatti sia in Champions League che in Premier le cose non sono andate per il verso giusto, tanto che addirittura nelle scorse settimane si era parlato di un suo clamoroso addio.

Ma è proprio per quanto riguarda il suo futuro che nelle ultimissime ore sono arrivate delle clamorose novità. A quanto pare una società di Serie A ha parlato con Pep Guardiola, offrendogli la panchina per il prossimo anno. Una notizia clamorosa dunque, che ha lasciato senza parole tutti i tifosi e gli addetti ai lavori. Andiamo a vedere però qual è la squadra che sogna di ingaggiare il mister catalano.

Guardiola in Serie A: annuncio clamoroso

In casa Milan si sta finalmente sciogliendo il nodo legato alla questione del direttore sportivo. Il ruolo in questione infatti dovrebbe essere ricoperto con tutta probabilità da Fabio Paratici. Ed è proprio l’ex Juve che si è già messo al lavoro per trovare il prossimo allenatore.

I nomi che vengono fatti da questo punto di vista al momento sono diversi, ma secondo quanto riportato da sportmediaset ”Il vero sogno di Paratici è però Pep Guardiola, attualmente legato al City da un contratto fino al 30 giugno 2027”.

Il club sogna in grande

Allo stesso modo il programma che va in onda su Italia 1 ha specificato che ”Al momento è un qualcosa di irrealizzabile, ma in futuro chissà: tutto dipenderà da come il DS sarà capace di riportare il Milan a determinati livelli”.

Restando con i piedi per terra però al momento il club milanese sta valutando altre piste, su tutte quelle di Antonio Conte e Massimiliano Allegri, anche se nelle ultimissime ore il nome più caldo pare essere quello di Roberto De Zerbi.