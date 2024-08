Dia pronto a ritornare in Serie A - ILovePalermoCalcio.com (Foto LaPresse)

Negli ultimi giorni la Salernitana ha trovato l’accordo con la Lazio per la cessione di Boulaye Dia, per un totale di circa 10 milioni di euro. C’è però una novità per quanto riguarda la trattativa. Secondo quanto si legge su Gianlucadimarzio.com è cambiata la contropartita che i biancocelesti avevano inizialmente inserito. Infatti, ai campani, andrà il difensore Fabio Ruggeri anzichè Diego Gonzalez.