Schira: “Cremonese, in arrivo Nasti. Si lavora con il Milan per la formula”

Marco Nasti potrebbe ripartire dalla Serie B dopo l’ultima esperienza in cadetteria con la maglia del Bari. Secondo quanto riportato su “X” da Nicolò Schira, la Cremonese è vicinissima all’attaccante di proprietà del Milan. I due club sono al lavoro per trovare l’intesa definitiva per quanto riguarda la formula, ma la trattativa procede spedita e il giovane attaccante si prepara nuovamente al cambio di casacca. Nelle prossime ore può arrivare la fumata bianca.

Marco #Nasti is getting closer to #Cremonese from #ACMilan. The striker has given his avaibility to join Cremonese, which are in advanced talks with #ACMilan. The two clubs are working to reach an agreement on the formula of the deal. #transfers https://t.co/zDnDSqLBHW

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 15, 2024