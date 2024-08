Con me cambi ruolo e farai ancora meglio: rivoluzione Fonseca | Lo sposta di almeno 20 metri

La volontà di Fonesca è quella di cambiare ruolo al giocatore, che avrebbe dato la sua disponibilità: qualcosa si è intravisto in tournée.

Il Milan ha chiuso un precampionato importante, con tre vittorie su tre durante la tournée americana che hanno ribaltato i pronostici e allo stesso tempo messo a tacere – momentaneamente – qualche scettico. Segnali positivi, contro avversari di primissima scelta come Manchester City, Real Madrid e Barcellona, soprattutto dai “vecchi”, visto che i nuovi acquisti non hanno fatto in tempo a raggiungere negli States Fonesca e compagni.

Morata, Pavlovic ed Emerson Royal sono già ufficiali, e a Milanello aspettano con ansia Fofana, ma è proprio con i calciatori arrivati dallo scorso mercato che Fonseca ha potuto lavorare per effettuare i primi cambi tattici. A emergere sono stati soprattutto i fraseggi nella metà campo difensiva, e l’uscita palla dal basso.

Tra i tanti giovani messisi in mostra, uno su tutti Fonseca ha voluto valorizzare in un nuovo ruolo, diverso da quello che aveva disegnato per lui Pioli nel 2024. Secondo quanto affermato da calciomercato.com, quanto visto in America potrebbe essere una scelta definitiva per la prossima stagione, dal punto di vista tattico.

Milan, Fonseca riparte dal 4-2-3-1

Un 4-3-3, quello di Pioli, rivisitato da Fonseca. Il tecnico di Parma infatti nelle scorse stagioni aveva – dopo la mossa vincente di Krunic nel 2022, optato quasi sempre per un trequartista dalle doti più difensive e tattiche che da incursore. Si sono alternati in quel ruolo infatti Kessie, poi Bennacer, e lo scorso anno è toccato a Loftus-Cheek. Adesso però il portoghese vorrebbe optare per un 4-2-3-1 più offensivo, e sulla trequarti posizionare un attaccante più che un centrocampista.

L’inglese intanto, centrocampista box to box, ha egregiamente preso il ruolo di “falso 10”, andando a segno 10 volte in tutta la stagione, con 6 reti in campionato e 4 in Europa League lo scorso anno. Loftus potrebbe essere spostato definitivamente in mediana, a beneficio di Pulisic.

Loftus-Cheek in mediana: al suo posto Pulisic

Un incastro, quello di Loftus-Cheek sulla mediana al fianco di uno tra Reijnders e Bennacer (o magari Fofana), che andrebbe a sbloccare altre due novità. Pulisic infatti potrebbe abbandonare la fascia destra, e andare a ricoprire il ruolo di trequartista – posizione nella quale ha già giocato in carriera – e favorire anche l’inserimento definitivo di Chukwueze.

Il nigeriano ha chiuso in bellezza lo scorso anno, e insieme a lui a destra rimane come sostituto Saelemaekers, tornato in grande spolvero dal Bologna. L’ex Chelsea dunque, nella sua nuova veste tattica, potrebbe concentrarsi più sull’interdizione e sull’avvio della manovra, e all’occasione portarsi in avanti in caso di forfait del collega americano.