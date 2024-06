Di Marzio: “Frosinone, Angelozzi riflette sul suo futuro. In settimana incontro con Stirpe”

Dopo la retrocessione in Serie B, il Frosinone potrebbe ripartire da un nuovo direttore sportivo. Secondo Gianlucadimarzio.com Guido Angelozzi potrebbe lasciare la società ciociara. Il dirigente si trova a momento a Catania, sua città natale, dove resterà per qualche giorno di stacco e per riflettere se continuare. In settimana è previsto un incontro con il Presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, dal quale si capiranno le intenzioni del direttore sportivo siciliano.

