TWW: “Catanzaro-Vandeputte, sarà addio. Palermo, Lecce e Torino alla finestra”

Le strade tra Jari Vandeputte e il Catanzaro sono destinate a separarsi. Il centrocampista – come riportato su TuttoMercatoWeb.com da Alessio Alaimo, esperto giornalista palermitano – ritiene conclusa la sua esperienza in giallorosso dopo un’annata più che positiva. Per il classe ’96 non mancano gli estimatori. Il Palermo, dopo i corteggiamenti di gennaio, è pronto a tornare alla carica, ma dovrà vedersela con due club di Serie A, ovvero Lecce e Torino.

Continue Reading