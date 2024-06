Da Monza: Venezia, si pensa al ritorno di Zanetti o di Dionisi per il post-Vanoli

Nonostante la promozione in Serie A ottenuta col Venezia nella serata di ieri, domenica 2 giugno, Paolo Vanoli potrebbe cambiare panchina. Il tecnico è accostato al Torino, motivo per cui i veneti starebbero valutando gli eventuali sostituti. Come riportato su “X” da Stefano Peduzzi, direttore di Monza News, i lagunari avrebbero messo nel mirino Paolo Zanetti e Alessio Dionisi, quest’ultimo seguito da altri club di Serie A. Accostati anche al Palermo, per entrambi si trattarebbe di un ritorno sulla panchina del Venezia.

A #Venezia corsa a due per la panchina visto il possibile addio di #Vanoli: si valuta il ritorno di Paolo #Zanetti, in corsa anche #Dionisi (uno dei tecnici più ricercati tra A e B negli ultimi giorni). #SerieA — Stefano Peduzzi (@StePeduzzi) June 3, 2024