Bonifico istantaneo e si chiude: 80 milioni di euro per Theo Hernandez | La sua nuova squadra prepara le carte

Il MIlan valuta Theo Hernandez 80 milioni. Cifra sul tavolo e trasferimento in una big: l’indiscrezione

Le strade di Theo Hernandez e del Milan potrebbero separarsi in estate. E’ la suggestione arrivata dalla Francia, per un’indiscrezione che metterà sicuramente di malumore i tifosi rossoneri. Theo, al centro delle voci di mercato come non mai questa stagione, viene da una stagione piuttosto altalenante, dove però non ha mai fatto trapelare la voglia concreta di lasciare la Serie A.

Dopo gli Europei però gli scenari potrebbero cambiare, soprattutto in caso di offerta “indecente” in arrivo da qualche top club. Il Milan si siederebbe a trattare solo in caso di cifre enormi, come fatto trapelare dalla società in questi mesi.

L’Equipe nelle scorse ore ha riportato nuove indiscrezioni riguardo il futuro del laterale della nazionale, e su di lui ci sarebbero due top club pronti all’assalto. Il Milan però chiede una cifra importante per privarsi del suo vicecapitano.

Sirene da Francia e Germania

L’Equipe ha riportato dell’interessamento di due squadre, tra Francia e Germania, ma soprattutto di una volontà del giocatore di lasciare Milano. Secondo il giornale transalpino infatti, ci sarebbe voglia di cambiare aria, per approdare a un top club europeo.

In pole rimangono sempre Paris Saint Germain e Bayern Monaco, con i tedeschi che in estate potrebbero dire addio ad Alphonso Davis e ritrovarsi scoperti sulla sinistra. Il prezzo per portarlo via da Milanello però è alto, e la società non avrebbe intenzione di privarsi di un top in questa sessione di mercato.

Theo Hernandez: il Milan lo valuta 80 milioni

Se dovesse arrivare un’offerta irrefutabile il Milan si metterebbe probabilmente a trattare. Il caso Tonali fa scuola, del resto, con i rossoneri che dopo la cessione dell’ex numero 8 ha poi rifatto la squadra in lungo e in largo con un mercato importante. Theo, vicecapitano del Milan, non ha mai dato segni di cedimento ma secondo l’Equipe ci sarebbe da parte del terzino voglia di cambiare aria.

La valutazione è di 80 milioni di euro, per un terzino che difficilmente sarebbe sostituibile. Il contratto, rinnovato lo scorso anno, è in scadenza nel 2026 e i rossoneri valuteranno nei prossimi mesi il rinnovo, anche se le discussioni non sono ancora iniziate. Spesso la società del Milan è intervenuta affermando di non avere intenzione di privarsi dei propri pezzi pregiati, ma in caso di grande offerta difficilmente riuscirebbe a resistere.