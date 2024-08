Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’Empoli ha chiuso per Akpa-Chukwu. Il classe 2005 belga arriva arriva dal Bari in prestito con diritto di riscatto.

Ai galletti andranno 70mila euro più 30mila di bonus per il prestito e 850mila per il riscatto, mentre il giocatore firmerà un contratto di tre anni più uno in caso di riscatto.