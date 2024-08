Il Cosenza vuole rinforzare l’attacco in queste ultime due settimane di calciomercato estivo. Secondo quanto si legge su Gianlucadimarzio.com il club calabrese è in trattiva col Genoa per Andrea Favilli. Ci sarebbe un accordo di massima ma al momento manca l’accordo definitivo per far decollare l’affare. In queste ore potrebbe arrivare la fumata bianca che permetterebbe al giocatore di ritornare in cadetteria.

