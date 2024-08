Brescia-Palermo: uno sguardo all’interno dello spogliatoio rosanero (FOTO)

Manca meno di un’ora e mezza alla prima giornata del campionato di Serie B 2024-25 che verrà inaugurato dal match tra Brescia e Palermo. I rosanero inizieranno il proprio campionato giocando le tre prime partite in trasferta per via dei lavori all’interno dello stadio Renzo Barbera. Attraverso i canali social, il club siciliano ha postato una foto direttamente dallo stadio Rigamonti del proprio spogliatoio: “Il vestito ideale per il nostro esordio in Serie BKT 24/25”.

