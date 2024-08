Palermo: cinque anni fa la prima amichevole post-fallimento. L’omaggio della Supergiovane Castelbuono (FOTO)

Cinque anni fa, 17 agosto 2019, iniziò l’era del nuovo Palermo dopo il tremendo fallimento. I rosanero, in quella data, disputarono un’amichevole a Petralia contro la Supergiovane Castelbuono, squadra madonita che oggi milita in Eccellenza. Attraverso i propri profili social, il club castelbuonese ha ricordato quel giorno augurando il meglio al Palermo in vista della prossima stagione:

“Aquile e Cinghiali sempre insieme 🦅🐗❤️

Esattamente 5 anni fa a Petralia si disputava la prima amichevole ufficiale del neonato Palermo.

Ancora oggi abbiamo gli occhi pieni di emozioni nel ricordare quel pomeriggio. Migliaia di tifosi che hanno invaso gli spalti e che hanno cantato dal primo all’ultimo minuto. Noi dilettanti vi auguriamo di conquistare la massima serie per far sognare tutti tifosi rosanero.

A distanza di 5 anni ringraziamo Palermo e Dario Mirri per l’opportunità di essere un piccolo pezzo di questa avventura.

#siamoaquile e siamo #cinghiali sempre e comunque #duridaabbattere”.

A seguire la risposta dei rosanero nei commenti: “Grazie ragazzi, anche a voi!”

